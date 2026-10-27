|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
27.10.2026 17:58:13
Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
STOXX 50-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.32 Prozent stärker bei 5’371.44 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.060 Prozent auf 5’350.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’354.07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’375.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’326.94 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’353.40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’420.84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’800.45 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4.40 Prozent auf 128.58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.61 Prozent auf 71.50 CHF), Rio Tinto (+ 2.51 Prozent auf 64.00 GBP), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 266.20 EUR) und Novartis (+ 1.02 Prozent auf 128.78 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil HSBC (-5.42 Prozent auf 12.91 GBP), BP (-2.87 Prozent auf 6.13 GBP), RELX (-1.97 Prozent auf 29.39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.80 Prozent auf 39.28 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1.41 Prozent auf 92.08 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 28’749’462 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 551.148 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger greifen bei ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verteuert sich am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’371.41
|0.32%
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.