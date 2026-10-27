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Marktbericht 27.10.2026 17:58:13

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

STOXX 50-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

ABB
71.43 CHF 2.26%
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Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.32 Prozent stärker bei 5’371.44 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.060 Prozent auf 5’350.88 Punkte an der Kurstafel, nach 5’354.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’375.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’326.94 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’353.40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’420.84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’800.45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4.40 Prozent auf 128.58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.61 Prozent auf 71.50 CHF), Rio Tinto (+ 2.51 Prozent auf 64.00 GBP), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 266.20 EUR) und Novartis (+ 1.02 Prozent auf 128.78 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil HSBC (-5.42 Prozent auf 12.91 GBP), BP (-2.87 Prozent auf 6.13 GBP), RELX (-1.97 Prozent auf 29.39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.80 Prozent auf 39.28 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1.41 Prozent auf 92.08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 28’749’462 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 551.148 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4968 20.12.2030 160235963
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.2673 11.51 161119289
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -49.96 134029532
Long 8 -16.95 152739223
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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