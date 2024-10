Börse Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.11 Prozent fester bei 4’444.05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.173 Prozent auf 4’446.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’438.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4’420.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’454.48 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der STOXX 50 mit 4’495.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’448.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3’783.73 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8.60 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’584.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’010.21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.30 Prozent auf 475.60 EUR), HSBC (+ 1.13 Prozent auf 6.90 GBP), UniCredit (+ 1.08 Prozent auf 40.43 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.90 Prozent auf 107.00 GBP) und Rio Tinto (+ 0.86 Prozent auf 50.65 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2.22 Prozent auf 3.96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.89 Prozent auf 25.02 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.00 Prozent auf 57.21 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0.74 Prozent auf 139.34 EUR) und Roche (-0.39 Prozent auf 280.10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 16’796’084 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 463.864 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.53 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

