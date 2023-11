Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1.00 Prozent auf 3’849.97 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.329 Prozent höher bei 3’824.39 Punkten, nach 3’811.86 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3’855.59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’814.88 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1.54 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 3’919.86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’015.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, stand der STOXX 50 noch bei 3’566.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4.46 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’089.95 Punkten. Bei 3’658.90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 2.87 Prozent auf 21.83 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.74 Prozent auf 385.10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.64 Prozent auf 56.34 EUR), Roche (+ 1.56 Prozent auf 237.50 CHF) und BAT (+ 1.56 Prozent auf 24.92 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BASF (-2.40 Prozent auf 42.49 EUR), GSK (-2.35 Prozent auf 14.23 GBP), Bayer (-0.90 Prozent auf 40.30 EUR), BP (-0.06 Prozent auf 5.02 GBP) und RELX (-0.03 Prozent auf 28.67 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’575’023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 406.011 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

