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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 17:58:02

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

So performte der STOXX 50 am Montag zum Handelsschluss.

Siemens
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Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Verluste in Höhe von 0.87 Prozent auf 5’428.66 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.114 Prozent tiefer bei 5’469.80 Punkten, nach 5’476.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’474.13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’428.26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 5’454.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’190.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 4’554.67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.51 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Nestlé (+ 0.25 Prozent auf 78.82 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0.18 Prozent auf 6.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.15) Prozent auf 518.80 EUR), UniCredit (+ 0.11 Prozent auf 84.66 EUR) und Enel (-0.11 Prozent auf 9.45 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-5.02 Prozent auf 142.18 EUR), Rheinmetall (-3.79 Prozent auf 1’110.80 EUR), Airbus SE (-2.92 Prozent auf 197.22 EUR), Roche (-1.64 Prozent auf 352.80 CHF) und Siemens (-1.47 Prozent auf 285.60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’714’364 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Deutsche Telekom AG 26.21 0.96% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8.65 -2.14% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.82 0.00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 474.40 0.06% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 78.82 0.25% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1’040.00 -5.45% Rheinmetall AG
Richemont 192.15 -1.23% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 352.80 -1.64% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens AG 261.45 -1.30% Siemens AG
Siemens Energy AG 138.46 -4.07% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 77.30 -0.17% UniCredit S.p.A.

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