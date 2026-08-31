Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
31.08.2026 17:58:02
Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone
So performte der STOXX 50 am Montag zum Handelsschluss.
Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Verluste in Höhe von 0.87 Prozent auf 5’428.66 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.114 Prozent tiefer bei 5’469.80 Punkten, nach 5’476.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’474.13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’428.26 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 5’454.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’190.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 4’554.67 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.51 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Nestlé (+ 0.25 Prozent auf 78.82 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0.18 Prozent auf 6.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.15) Prozent auf 518.80 EUR), UniCredit (+ 0.11 Prozent auf 84.66 EUR) und Enel (-0.11 Prozent auf 9.45 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-5.02 Prozent auf 142.18 EUR), Rheinmetall (-3.79 Prozent auf 1’110.80 EUR), Airbus SE (-2.92 Prozent auf 197.22 EUR), Roche (-1.64 Prozent auf 352.80 CHF) und Siemens (-1.47 Prozent auf 285.60 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’714’364 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16:47
|Zu viel Regulierung bei KI? Siemens-Chef äussert Bedenken - Aktie im Minus (AWP)
|
16:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’429.29
|-0.85%
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.