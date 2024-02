Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.40 Prozent auf 4’292.15 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.119 Prozent auf 4’304.14 Punkte an der Kurstafel, nach 4’309.26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’304.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4’288.97 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 4’193.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’981.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, den Stand von 3’879.17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4.89 Prozent aufwärts. Bei 4’317.04 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4’010.21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1.88 Prozent auf 173.00 EUR), UBS (+ 1.09 Prozent auf 24.99 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0.86 Prozent auf 58.72 GBP), Zurich Insurance (+ 0.50 Prozent auf 465.30 CHF) und AstraZeneca (+ 0.33 Prozent auf 102.54 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rio Tinto (-2.50 Prozent auf 50.67 GBP), Glencore (-1.82 Prozent auf 3.69 GBP), Roche (-1.40 Prozent auf 229.15 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.23 Prozent auf 42.92 EUR) und Nestlé (-1.11 Prozent auf 94.29 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’313’514 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 507.788 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie weist mit 5.16 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

