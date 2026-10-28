Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent schwächer bei 5’360.57 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.141 Prozent höher bei 5’378.98 Punkten in den Handel, nach 5’371.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’378.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’359.82 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0.911 Prozent zu. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 5’357.91 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 5’439.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’787.16 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1.17 Prozent auf 130.08 EUR), Novartis (+ 0.79 Prozent auf 129.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.76 Prozent auf 72.04 CHF), BP (+ 0.60 Prozent auf 6.16 GBP) und Rio Tinto (+ 0.42 Prozent auf 64.27 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-4.89 Prozent auf 18.30 GBP), Unilever (-3.02 Prozent auf 47.45 GBP), UBS (-1.88 Prozent auf 38.11 CHF), Nestlé (-0.74 Prozent auf 82.63 CHF) und Richemont (-0.73 Prozent auf 162.95 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’175’944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 566.564 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.15 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch