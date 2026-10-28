|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX-Handel im Blick
|
28.10.2026 09:28:23
Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.
Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent schwächer bei 5’360.57 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.141 Prozent höher bei 5’378.98 Punkten in den Handel, nach 5’371.41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’378.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’359.82 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0.911 Prozent zu. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 5’357.91 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 5’439.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’787.16 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1.17 Prozent auf 130.08 EUR), Novartis (+ 0.79 Prozent auf 129.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.76 Prozent auf 72.04 CHF), BP (+ 0.60 Prozent auf 6.16 GBP) und Rio Tinto (+ 0.42 Prozent auf 64.27 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-4.89 Prozent auf 18.30 GBP), Unilever (-3.02 Prozent auf 47.45 GBP), UBS (-1.88 Prozent auf 38.11 CHF), Nestlé (-0.74 Prozent auf 82.63 CHF) und Richemont (-0.73 Prozent auf 162.95 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’175’944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 566.564 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.15 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
28.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’368.46
|-0.05%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.