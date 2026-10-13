London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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13.10.2026 17:58:15
Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels
Der STOXX 50 notierte heute im negativen Bereich.
Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.45 Prozent auf 5’315.94 Punkte nach unten. Zuvor ging der STOXX 50 0.087 Prozent tiefer bei 5’335.37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’340.04 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’374.78 Punkte, das Tagestief hingegen 5’315.23 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 5’332.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’370.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’719.93 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 3.74 Prozent auf 6.10 GBP), Zurich Insurance (+ 1.76 Prozent auf 589.00 CHF), SAP SE (+ 1.45) Prozent auf 197.28 EUR), Nestlé (+ 1.20 Prozent auf 77.30 CHF) und National Grid (+ 1.20 Prozent auf 11.79 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-4.68 Prozent auf 83.50 GBP), Rolls-Royce (-3.58 Prozent auf 13.46 GBP), Siemens Energy (-2.53 Prozent auf 143.06 EUR), Rio Tinto (-2.06 Prozent auf 69.97 GBP) und AstraZeneca (-1.08 Prozent auf 118.96 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 37’384’066 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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