Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.63 Prozent schwächer bei 5’367.25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.199 Prozent schwächer bei 5’390.57 Punkten in den Handel, nach 5’401.33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’357.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’410.54 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 5’298.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’467.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’765.55 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8.27 Prozent zu Buche. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.63 Prozent auf 72.50 CHF), UniCredit (+ 1.43 Prozent auf 75.30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.92 Prozent auf 6.03 EUR), Rheinmetall (+ 0.48 Prozent auf 1’004.80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.39 Prozent auf 570.20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen HSBC (-1.98 Prozent auf 12.58 GBP), Rio Tinto (-1.90 Prozent auf 60.78 GBP), SAP SE (-1.83 Prozent auf 206.65 EUR), BP (-1.78 Prozent auf 5.89 GBP) und Roche (-1.56 Prozent auf 391.00 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 26’970’778 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 544.519 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.00 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch