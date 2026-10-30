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STOXX 50 im Fokus 30.10.2026 09:28:15

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Der STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Rolls-Royce
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Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.31 Prozent auf 5’394.22 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.268 Prozent tiefer bei 5’396.40 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’410.92 Punkten am Vortag.

Bei 5’392.84 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’411.59 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1.54 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’323.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’459.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’784.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.82 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 3.08 Prozent auf 134.54 GBP), RELX (+ 2.13 Prozent auf 29.77 GBP), BAT (+ 2.08 Prozent auf 46.10 GBP), Unilever (+ 1.71 Prozent auf 48.53 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.61 Prozent auf 95.96 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5.30 Prozent auf 129.06 EUR), Rolls-Royce (-2.45 Prozent auf 12.49 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.32 Prozent auf 71.42 CHF), Siemens (-1.88 Prozent auf 268.60 EUR) und UniCredit (-1.75 Prozent auf 73.05 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1’404’453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579.977 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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