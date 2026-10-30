Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.31 Prozent auf 5’394.22 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.268 Prozent tiefer bei 5’396.40 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’410.92 Punkten am Vortag.

Bei 5’392.84 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’411.59 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1.54 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’323.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’459.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’784.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.82 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 3.08 Prozent auf 134.54 GBP), RELX (+ 2.13 Prozent auf 29.77 GBP), BAT (+ 2.08 Prozent auf 46.10 GBP), Unilever (+ 1.71 Prozent auf 48.53 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.61 Prozent auf 95.96 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5.30 Prozent auf 129.06 EUR), Rolls-Royce (-2.45 Prozent auf 12.49 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.32 Prozent auf 71.42 CHF), Siemens (-1.88 Prozent auf 268.60 EUR) und UniCredit (-1.75 Prozent auf 73.05 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1’404’453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579.977 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch