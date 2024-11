Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Schlussendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 4’247.17 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.145 Prozent auf 4’254.39 Punkte an der Kurstafel, nach 4’248.25 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’237.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’274.57 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.307 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, stand der STOXX 50 bei 4’485.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4’456.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3’943.77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 3.79 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’584.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2.43 Prozent auf 3.73 EUR), UniCredit (+ 1.95 Prozent auf 38.74 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.58 Prozent auf 109.00 GBP), Rio Tinto (+ 0.57 Prozent auf 49.22 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0.47 Prozent auf 137.86 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.85 Prozent auf 51.89 EUR), BASF (-1.03 Prozent auf 42.37 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.84 Prozent auf 25.51 GBP), Siemens (-0.72 Prozent auf 176.56 EUR) und RELX (-0.64 Prozent auf 35.45 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 19’628’285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 417.867 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9.09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch