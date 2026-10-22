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Euro STOXX 50-Performance 22.10.2026 15:58:18

Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Rot: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag an Wert.

Siemens Energy
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.20 Prozent schwächer bei 6’133.08 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.278 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.248 Prozent tiefer bei 6’192.11 Punkten, nach 6’207.52 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’192.11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’090.08 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.918 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’324.72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’316.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’639.21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.83 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2.61 Prozent auf 214.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.69 Prozent auf 25.93 EUR), Deutsche Börse (+ 1.62 Prozent auf 313.00 EUR), BMW (+ 1.30 Prozent auf 57.74 EUR) und Rheinmetall (+ 0.92 Prozent auf 1’029.40 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4.77 Prozent auf 127.26 EUR), UniCredit (-2.85 Prozent auf 72.83 EUR), Infineon (-2.64 Prozent auf 51.69 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.23 Prozent auf 5.92 EUR) und Siemens (-1.86 Prozent auf 261.80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’751’769 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 560.937 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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