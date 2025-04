Börse Europa in Rot: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Um 12:09 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.72 Prozent auf 4’563.50 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4’589.11 Zählern und damit 0.161 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’596.52 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4’553.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’589.11 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0.793 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’761.56 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’338.81 Punkte. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 02.04.2024, bei 4’398.81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5.18 Prozent nach oben. Bei 4’826.72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’291.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 0.91 Prozent auf 20.41 GBP), BP (+ 0.64 Prozent auf 4.36 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.47 Prozent auf 116.45 GBP), Nestlé (+ 0.31 Prozent auf 90.44 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0.28 Prozent auf 4.82 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-3.27 Prozent auf 14.21 GBP), Airbus SE (-3.05 Prozent auf 162.80 EUR), AstraZeneca (-2.39 Prozent auf 110.94 GBP), Roche (-2.33 Prozent auf 285.60 CHF) und UniCredit (-1.33 Prozent auf 51.96 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6’246’327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 291.821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch