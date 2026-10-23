Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.44 Prozent leichter bei 6’059.96 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.344 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.122 Prozent auf 6’094.43 Punkte an der Kurstafel, nach 6’087.01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’021.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’097.16 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 2.10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’299.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’210.17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 5’668.33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.58 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 5.31 Prozent auf 27.84 EUR), Siemens (+ 0.43 Prozent auf 256.80 EUR), Rheinmetall (+ 0.39 Prozent auf 1’019.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.28 Prozent auf 57.28 EUR) und BASF (+ 0.15 Prozent auf 52.45 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-3.17 Prozent auf 25.35 EUR), Siemens Energy (-2.88 Prozent auf 118.68 EUR), Infineon (-2.44 Prozent auf 48.67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.88 Prozent auf 40.74 EUR) und UniCredit (-1.41 Prozent auf 70.80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’118’669 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 575.737 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.08 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch