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Euro STOXX 50-Marktbericht 08.10.2026 17:58:17

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 sank schlussendlich.

Eni
23.04 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0.79 Prozent leichter bei 6’131.72 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.374 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.391 Prozent auf 6’156.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’180.29 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’090.31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’165.94 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.96 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6’413.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’204.91 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 5’649.73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.81 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 3.58 Prozent auf 25.00 EUR), BASF (+ 1.15 Prozent auf 51.77 EUR), Rheinmetall (+ 0.94 Prozent auf 934.90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.46 Prozent auf 519.00 EUR) und Enel (+ 0.38 Prozent auf 8.77 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3.36 Prozent auf 58.90 EUR), Bayer (-3.14 Prozent auf 42.59 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.04 Prozent auf 6.07 EUR), BMW (-2.76 Prozent auf 52.18 EUR) und Siemens (-2.56 Prozent auf 264.25 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5’329’087 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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