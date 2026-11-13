Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.23 Prozent auf 6’384.22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.124 Prozent schwächer bei 6’391.06 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’398.98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’391.06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’372.27 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3.50 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’167.01 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6’545.47 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 5’742.79 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.12 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 0.64 Prozent auf 54.80 EUR), Allianz (+ 0.55 Prozent auf 475.00 EUR), SAP SE (+ 0.45 Prozent auf 213.50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.43 Prozent auf 60.80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.38 Prozent auf 588.00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1.68 Prozent auf 759.60 EUR), Siemens (-1.53 Prozent auf 277.40 EUR), Infineon (-1.36 Prozent auf 51.40 EUR), Airbus SE (-1.10 Prozent auf 206.00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.88 Prozent auf 6.21 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 338’182 Aktien gehandelt. Mit 541.050 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch