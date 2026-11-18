Am Mittwoch ging es im Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0.86 Prozent auf 6’158.41 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.470 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.178 Prozent stärker bei 6’223.14 Punkten, nach 6’212.11 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’146.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’232.94 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 6’204.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’468.17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 18.11.2025, mit 5’534.71 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.27 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.33 Prozent auf 126.66 EUR), Infineon (+ 1.07 Prozent auf 49.21 EUR), adidas (+ 0.03 Prozent auf 173.80 EUR), Deutsche Börse (-0.09 Prozent auf 323.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.21 Prozent auf 582.00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3.76 Prozent auf 193.92 EUR), Deutsche Bank (-3.05 Prozent auf 30.00 EUR), Deutsche Telekom (-2.91 Prozent auf 26.33 EUR), UniCredit (-2.51 Prozent auf 79.96 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2.40 Prozent auf 6.07 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 7’920’079 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 503.587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch