Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Am Donnerstag verliert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.18 Prozent auf 6’458.86 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.505 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.243 Prozent höher bei 6’486.44 Punkten in den Handel, nach 6’470.74 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’451.93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’490.13 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.077 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’282.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’070.54 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 5’393.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.40 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4.02 Prozent auf 57.41 EUR), Rheinmetall (+ 3.57 Prozent auf 1’179.40 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 155.40 EUR), adidas (+ 1.59 Prozent auf 153.10 EUR) und BMW (+ 1.49 Prozent auf 58.54 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-1.66 Prozent auf 28.45 EUR), UniCredit (-1.62 Prozent auf 84.67 EUR), Allianz (-1.28 Prozent auf 445.90 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.06 Prozent auf 6.80 EUR) und Enel (-0.87 Prozent auf 9.43 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’738’571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 578.512 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch