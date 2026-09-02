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Euro STOXX 50 im Blick 02.09.2026 17:58:10

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab

So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Siemens Energy
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Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 6’363.17 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.476 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.082 Prozent schwächer bei 6’363.78 Punkten, nach 6’368.98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’375.83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’330.19 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1.76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’358.01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 6’107.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’291.04 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.77 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1.34 Prozent auf 6.68 EUR), adidas (+ 1.08 Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Bank (+ 1.06 Prozent auf 34.88 EUR), Rheinmetall (+ 0.98 Prozent auf 1’090.40 EUR) und Siemens Energy (+ 0.82 Prozent auf 142.24 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3.76 Prozent auf 73.70 EUR), Enel (-2.27 Prozent auf 8.98 EUR), Deutsche Börse (-1.73 Prozent auf 278.90 EUR), SAP SE (-1.53 Prozent auf 181.44 EUR) und Siemens (-1.46 Prozent auf 273.80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’846’322 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 559.550 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Mit 7.11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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