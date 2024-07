Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 mittags im Minus

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.57 Prozent tiefer bei 4’954.81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.308 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.299 Prozent leichter bei 4’968.21 Punkten in den Handel, nach 4’983.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4’939.17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’968.21 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’839.14 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2024, den Stand von 4’916.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’400.11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9.79 Prozent aufwärts. Bei 5’121.71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’380.97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 0.84 Prozent auf 37.24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.29 Prozent auf 3.62 EUR), Siemens (+ 0.24 Prozent auf 181.32 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.17 Prozent auf 23.84 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.05 Prozent auf 191.00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.94 Prozent auf 455.70 EUR), adidas (-1.82 Prozent auf 227.20 EUR), Stellantis (-1.18 Prozent auf 18.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.15 Prozent auf 63.72 EUR) und Eni (-1.15 Prozent auf 14.12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’177’152 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 394.288 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.60 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

