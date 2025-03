Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.59 Prozent auf 5’443.03 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.476 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’479.68 Zählern und damit 0.084 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’475.08 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5’491.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’421.91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.026 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 26.02.2025, mit 5’527.99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, den Stand von 4’857.86 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.03.2024, den Wert von 5’064.18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’845.89 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 0.54 Prozent auf 11.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.48 Prozent auf 588.20 EUR), Eni (+ 0.32 Prozent auf 14.32 EUR), Deutsche Börse (+ 0.23 Prozent auf 267.10 EUR) und Allianz (+ 0.14 Prozent auf 356.70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2.16 Prozent auf 23.06 EUR), SAP SE (-1.99 Prozent auf 253.60 EUR), Infineon (-1.86 Prozent auf 33.98 EUR), adidas (-1.43 Prozent auf 221.00 EUR) und Airbus SE (-1.14 Prozent auf 170.36 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’017’599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 297.888 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch