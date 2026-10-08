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08.10.2026 09:28:12
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
Der Euro STOXX 50 gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 1.34 Prozent auf 6’097.78 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.374 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’156.11 Zählern und damit 0.391 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’180.29 Punkte).
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6’156.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’094.75 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2.50 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 6’413.17 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 6’204.91 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 5’649.73 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0.52 Prozent auf 24.26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.33 Prozent auf 27.08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.27 Prozent auf 518.00 EUR), BASF (+ 0.25 Prozent auf 51.31 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.24 Prozent auf 292.90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2.84 Prozent auf 59.22 EUR), UniCredit (-2.70 Prozent auf 75.73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.57 Prozent auf 6.10 EUR), Siemens (-2.16 Prozent auf 265.35 EUR) und Deutsche Bank (-1.61 Prozent auf 29.38 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 319’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 630.698 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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