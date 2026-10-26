Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.69 Prozent fester bei 5’357.03 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.156 Prozent auf 5’312.19 Punkte an der Kurstafel, nach 5’320.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’312.19 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’361.44 Zähler.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’353.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5’429.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 4’783.74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.07 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 6.06 Prozent auf 12.35 GBP), UniCredit (+ 4.27 Prozent auf 73.82 EUR), Siemens Energy (+ 3.77 Prozent auf 123.16 EUR), Barclays (+ 2.89 Prozent auf 4.19 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.80 Prozent auf 69.68 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-1.79 Prozent auf 93.40 GBP), Deutsche Telekom (-1.46 Prozent auf 24.98 EUR), RELX (-1.35 Prozent auf 29.98 GBP), BP (-1.21 Prozent auf 6.31 GBP) und SAP SE (-1.00 Prozent auf 212.25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30’493’902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 542.360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.35 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch