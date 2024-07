Börse Europa in Grün: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0.47 Prozent stärker bei 4’511.63 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4’500.81 Zählern und damit 0.224 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’490.74 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4’523.84 Punkte, das Tagestief hingegen 4’500.70 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.021 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, stand der STOXX 50 bei 4’498.77 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.04.2024, den Wert von 4’410.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3’988.32 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.26 Prozent nach oben. Bei 4’584.77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’010.21 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 3.08 Prozent auf 53.29 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.83 Prozent auf 39.64 EUR), Glencore (+ 2.31 Prozent auf 4.77 GBP), National Grid (+ 2.15 Prozent auf 9.12 GBP) und UniCredit (+ 1.84 Prozent auf 36.41 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.35 Prozent auf 445.60 EUR), Roche (-1.01 Prozent auf 246.00 CHF), Zurich Insurance (-0.80 Prozent auf 473.00 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.64 Prozent auf 28.51 GBP) und Reckitt Benckiser (-0.63 Prozent auf 42.31 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’137’730 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 594.428 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.57 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch