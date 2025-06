Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch steigt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.21 Prozent auf 4’554.71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.171 Prozent auf 4’552.82 Punkte an der Kurstafel, nach 4’545.06 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4’562.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’552.82 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.719 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’479.12 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 04.03.2025, bei 4’718.44 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, bei 4’479.24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 4.98 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 2.88 Prozent auf 171.18 EUR), Siemens (+ 1.17 Prozent auf 216.55 EUR), BASF (+ 1.17 Prozent auf 42.47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.91 Prozent auf 577.20 EUR) und UniCredit (+ 0.86 Prozent auf 57.34 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil UBS (-1.34 Prozent auf 27.15 CHF), Rio Tinto (-0.74 Prozent auf 43.06 GBP), BP (-0.63 Prozent auf 3.63 GBP), Enel (-0.26 Prozent auf 8.06 EUR) und RELX (-0.23 Prozent auf 39.81 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 737’181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308.328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

