Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.44 Prozent auf 4’069.65 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0.001 Prozent fester bei 4’051.72 Punkten, nach 4’051.66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4’051.72 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’075.59 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2023, bei 4’078.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 3’823.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’867.83 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0.546 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’124.90 Punkten. Bei 4’010.21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 1.88 Prozent auf 25.45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 35.86 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.51 Prozent auf 60.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.18 Prozent auf 44.24 EUR) und Zurich Insurance (+ 1.15 Prozent auf 439.20 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-0.75 Prozent auf 15.52 GBP), HSBC (-0.39 Prozent auf 5.91 GBP), Rio Tinto (-0.22 Prozent auf 53.67 GBP), AstraZeneca (-0.19 Prozent auf 104.88 GBP) und RELX (-0.12 Prozent auf 32.76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1’253’097 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 437.972 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch