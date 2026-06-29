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STOXX 50-Performance 29.06.2026 15:58:30

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag

So bewegt sich der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Siemens Energy
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Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0.32 Prozent auf 5’359.64 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.040 Prozent auf 5’344.47 Punkte an der Kurstafel, nach 5’342.32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’360.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’329.89 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’190.62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 4’807.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’472.14 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.12 Prozent zu. Bei 5’386.16 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.81 Prozent auf 973.20 EUR), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 137.66 EUR), Richemont (+ 1.26 Prozent auf 189.15 CHF), Siemens Energy (+ 1.23 Prozent auf 155.82 EUR) und BP (+ 0.92 Prozent auf 4.74 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-2.29 Prozent auf 25.65 EUR), Unilever (-0.95 Prozent auf 45.57 GBP), BAT (-0.86 Prozent auf 47.10 GBP), Intesa Sanpaolo (-0.69 Prozent auf 5.91 EUR) und UniCredit (-0.56 Prozent auf 76.20 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11’630’135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 608.267 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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