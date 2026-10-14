Börse Europa in Grün: STOXX 50 freundlich

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.59 Prozent fester bei 5’347.01 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.014 Prozent auf 5’316.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’315.67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’316.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’351.36 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.644 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 5’319.67 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 5’377.65 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 4’703.93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.86 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.96 Prozent auf 981.60 EUR), Rolls-Royce (+ 1.34 Prozent auf 13.64 GBP), Richemont (+ 1.29 Prozent auf 173.10 CHF), Novartis (+ 1.26 Prozent auf 120.80 CHF) und Roche (+ 1.20 Prozent auf 364.10 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-0.62 Prozent auf 142.18 EUR), HSBC (-0.38 Prozent auf 14.25 GBP), Rio Tinto (-0.33 Prozent auf 69.74 GBP), UniCredit (-0.25 Prozent auf 76.98 EUR) und BP (-0.20 Prozent auf 6.09 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’463’202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 607.342 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch