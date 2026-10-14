Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
14.10.2026 12:26:41
Börse Europa in Grün: STOXX 50 freundlich
Der STOXX 50 macht aktuell Gewinne.
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.59 Prozent fester bei 5’347.01 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.014 Prozent auf 5’316.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’315.67 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’316.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’351.36 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.644 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 5’319.67 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 5’377.65 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 4’703.93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.86 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.96 Prozent auf 981.60 EUR), Rolls-Royce (+ 1.34 Prozent auf 13.64 GBP), Richemont (+ 1.29 Prozent auf 173.10 CHF), Novartis (+ 1.26 Prozent auf 120.80 CHF) und Roche (+ 1.20 Prozent auf 364.10 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-0.62 Prozent auf 142.18 EUR), HSBC (-0.38 Prozent auf 14.25 GBP), Rio Tinto (-0.33 Prozent auf 69.74 GBP), UniCredit (-0.25 Prozent auf 76.98 EUR) und BP (-0.20 Prozent auf 6.09 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’463’202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 607.342 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
14.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 14.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’335.43
|-0.34%
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI verteidigt Gewinne -- DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.