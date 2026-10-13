Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Handel im Plus

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.43 Prozent auf 5’362.94 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.087 Prozent leichter bei 5’335.37 Punkten, nach 5’340.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’362.94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’335.37 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der STOXX 50 5’332.59 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’370.26 Punkte taxiert. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 4’719.93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.19 Prozent nach oben. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 2.23 Prozent auf 122.94 GBP), Roche (+ 1.97 Prozent auf 367.10 CHF), GSK (+ 1.89 Prozent auf 18.05 GBP), Novartis (+ 1.77 Prozent auf 122.08 CHF) und Nestlé (+ 1.75 Prozent auf 77.72 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2.41 Prozent auf 143.24 EUR), Rio Tinto (-1.54 Prozent auf 70.34 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.77 Prozent auf 79.40 CHF), Rolls-Royce (-0.59 Prozent auf 13.87 GBP) und Richemont (-0.47 Prozent auf 170.85 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’680’497 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 617.285 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch