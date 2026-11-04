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04.11.2026 12:26:13
Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 mittags
Der STOXX 50 im Performance-Check.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.37 Prozent stärker bei 5’434.62 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.171 Prozent fester bei 5’370.14 Punkten, nach 5’360.97 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’434.79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5’370.14 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.935 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der STOXX 50 5’298.36 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 5’505.78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’763.55 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9.63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 4.55 Prozent auf 13.15 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 4.08 Prozent auf 6.27 EUR), Barclays (+ 3.87 Prozent auf 4.36 GBP), UBS (+ 3.55 Prozent auf 40.87 CHF) und UniCredit (+ 2.56 Prozent auf 77.23 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1.63 Prozent auf 988.40 EUR), Siemens Energy (-0.88 Prozent auf 128.64 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0.80 Prozent auf 93.78 GBP), Unilever (-0.65 Prozent auf 48.26 GBP) und AstraZeneca (-0.52 Prozent auf 136.88 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’071’279 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 542.669 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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