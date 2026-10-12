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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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Kursverlauf 12.10.2026 17:58:27

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün

Letztendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.69 CHF 0.74%
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Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.37 Prozent stärker bei 6’196.37 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.299 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.049 Prozent höher bei 6’176.38 Punkten, nach 6’173.37 Punkten am Vortag.

Bei 6’221.89 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’176.38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’269.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 5’531.32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.91 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 962.20 EUR), SAP SE (+ 1.57 Prozent auf 194.46 EUR), Eni (+ 1.55 Prozent auf 25.58 EUR), Siemens (+ 1.34 Prozent auf 275.75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.32 Prozent auf 56.74 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2.79 Prozent auf 57.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.82 Prozent auf 39.27 EUR), BASF (-0.79 Prozent auf 51.27 EUR), BMW (-0.38 Prozent auf 53.06 EUR) und adidas (-0.17 Prozent auf 149.60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8’922’839 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 617.285 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.1868 43.88 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.28 SBBOCU
Short 14’726.14 14.00 S4BDQU
Short 15’268.99 8.90 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.70 S1BR8U
Long 13’011.44 13.86 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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