Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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12.10.2026 17:58:27
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün
Letztendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.
Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.37 Prozent stärker bei 6’196.37 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.299 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.049 Prozent höher bei 6’176.38 Punkten, nach 6’173.37 Punkten am Vortag.
Bei 6’221.89 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’176.38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’269.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 5’531.32 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.91 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 962.20 EUR), SAP SE (+ 1.57 Prozent auf 194.46 EUR), Eni (+ 1.55 Prozent auf 25.58 EUR), Siemens (+ 1.34 Prozent auf 275.75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.32 Prozent auf 56.74 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2.79 Prozent auf 57.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.82 Prozent auf 39.27 EUR), BASF (-0.79 Prozent auf 51.27 EUR), BMW (-0.38 Prozent auf 53.06 EUR) und adidas (-0.17 Prozent auf 149.60 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8’922’839 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 617.285 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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17:58
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
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15:58
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09.10.26
|Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
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09.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
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09.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
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09.10.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
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|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
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|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|16.09.26
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
|01.10.26
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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