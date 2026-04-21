Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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21.04.2026 12:26:21
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne
Am Mittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.43 Prozent fester bei 6’008.59 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.071 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.091 Prozent auf 5’988.10 Punkte an der Kurstafel, nach 5’982.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’988.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’014.45 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’501.28 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 5’882.88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4’935.34 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’199.78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Allianz (+ 1.82 Prozent auf 396.40 EUR), Siemens (+ 1.61 Prozent auf 246.45 EUR), Infineon (+ 1.39 Prozent auf 48.66 EUR), SAP SE (+ 1.20 Prozent auf 152.00 EUR) und Enel (+ 1.06 Prozent auf 9.85 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-1.24 Prozent auf 174.14 EUR), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 29.21 EUR), UniCredit (-1.17 Prozent auf 67.76 EUR), Rheinmetall (-0.72 Prozent auf 1’465.20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.04 Prozent auf 90.52 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’180’940 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 479.460 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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