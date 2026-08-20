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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

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Kursentwicklung 20.08.2026 09:28:09

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart

Am Donnerstagmorgen geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Enel
8.88 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.07 Prozent auf 6’449.12 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.509 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.045 Prozent auf 6’447.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’444.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’441.73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’449.68 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’227.40 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 5’976.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’472.32 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.23 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 1.41 Prozent auf 59.18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.20 Prozent auf 75.74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.03 Prozent auf 45.49 EUR), Enel (+ 0.42 Prozent auf 9.53 EUR) und Siemens (+ 0.34 Prozent auf 277.60 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-1.70 Prozent auf 182.74 EUR), BASF (-1.49 Prozent auf 51.02 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.12 Prozent auf 6.79 EUR), Deutsche Telekom (-0.79 Prozent auf 28.95 EUR) und Bayer (-0.71 Prozent auf 48.66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 307’834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 594.237 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7.29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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Short 15’838.89 8.87 SABWMU
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Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
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