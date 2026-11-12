Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Start zu

Am Donnerstag springt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.25 Prozent auf 6’409.36 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.460 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.002 Prozent tiefer bei 6’393.27 Punkten, nach 6’393.39 Punkten am Vortag.

Bei 6’393.27 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’413.62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3.91 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 6’201.21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’533.99 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Wert von 5’787.31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.55 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 4.53 Prozent auf 289.55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.07 Prozent auf 581.20 EUR), Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR), adidas (+ 1.67 Prozent auf 180.05 EUR) und Bayer (+ 1.55 Prozent auf 57.64 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3.74 Prozent auf 50.17 EUR), Siemens Energy (-1.02 Prozent auf 131.40 EUR), Eni (-0.71 Prozent auf 25.02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.71 Prozent auf 6.27 EUR) und Deutsche Bank (-0.42 Prozent auf 33.51 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 639’435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 524.554 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch