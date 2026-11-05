Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Um 09:10 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.49 Prozent aufwärts auf 6’296.45 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.302 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.341 Prozent fester bei 6’287.08 Punkten, nach 6’265.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’296.45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’280.65 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’242.14 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’476.98 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’669.13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.54 Prozent auf 43.83 EUR), BMW (+ 2.95 Prozent auf 62.78 EUR), Bayer (+ 2.10 Prozent auf 55.38 EUR), adidas (+ 2.01 Prozent auf 179.90 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.69 Prozent auf 33.11 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-16.34 Prozent auf 839.40 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 49.28 EUR), Deutsche Telekom (-1.42 Prozent auf 26.38 EUR), Siemens Energy (-1.07 Prozent auf 118.18 EUR) und UniCredit (+ 0.10 Prozent auf 78.37 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 882’521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 533.804 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch