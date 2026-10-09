Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.61 Prozent im Plus bei 6’164.20 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.304 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.043 Prozent fester bei 6’129.38 Punkten in den Handel, nach 6’126.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’129.38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’174.27 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.44 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’311.56 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6’284.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’625.56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.36 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2.99 Prozent auf 190.14 EUR), Siemens (+ 1.67 Prozent auf 268.65 EUR), BMW (+ 1.46 Prozent auf 52.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.27 Prozent auf 55.64 EUR) und adidas (+ 1.19 Prozent auf 148.25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-7.12 Prozent auf 24.92 EUR), Rheinmetall (-1.02 Prozent auf 925.40 EUR), Eni (-0.88 Prozent auf 24.71 EUR), Enel (-0.26 Prozent auf 8.77 EUR) und Airbus SE (+ 0.02 Prozent auf 187.36 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’802’269 Aktien gehandelt. Mit 620.600 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch