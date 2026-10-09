Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’779 1.0%  SPI 19’542 1.1%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’081 1.1%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’185 1.0%  Gold 4’186 1.2%  Bitcoin 68’571 1.0%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 102.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Sika-Aktie in Grün: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich
Roche-Aktie deutlich höher: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
SGKB-Aktie schwächelt: CEO bekräftigt Festhalten an physischen Bankfilialen
Suche...
ETF Sparplan

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50 im Blick 09.10.2026 09:28:17

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Aktueller Marktbericht zum Euro STOXX 50.

BMW
49.52 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.61 Prozent im Plus bei 6’164.20 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.304 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.043 Prozent fester bei 6’129.38 Punkten in den Handel, nach 6’126.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’129.38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’174.27 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.44 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’311.56 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6’284.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’625.56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.36 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2.99 Prozent auf 190.14 EUR), Siemens (+ 1.67 Prozent auf 268.65 EUR), BMW (+ 1.46 Prozent auf 52.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.27 Prozent auf 55.64 EUR) und adidas (+ 1.19 Prozent auf 148.25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-7.12 Prozent auf 24.92 EUR), Rheinmetall (-1.02 Prozent auf 925.40 EUR), Eni (-0.88 Prozent auf 24.71 EUR), Enel (-0.26 Prozent auf 8.77 EUR) und Airbus SE (+ 0.02 Prozent auf 187.36 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’802’269 Aktien gehandelt. Mit 620.600 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten