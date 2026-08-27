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Index-Bewegung 27.08.2026 09:28:14

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Das macht der Euro STOXX 50 morgens.

Siemens Energy
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Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.24 Prozent höher bei 6’486.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.505 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.243 Prozent auf 6’486.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’470.74 Punkten am Vortag.

Bei 6’481.09 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’490.13 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.503 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’282.21 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 6’070.54 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 5’393.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.38 Prozent auf 154.70 EUR), Infineon (+ 1.88 Prozent auf 56.23 EUR), SAP SE (+ 1.07 Prozent auf 181.94 EUR), Enel (+ 1.00 Prozent auf 9.61 EUR) und Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 1’147.40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1.24 Prozent auf 28.57 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.77 Prozent auf 71.86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.67 Prozent auf 56.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.60 Prozent auf 44.37 EUR) und Bayer (-0.41 Prozent auf 48.91 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 488’878 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 578.512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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