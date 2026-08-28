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Euro STOXX 50 im Fokus 28.08.2026 12:26:12

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester

Der Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Zuwächse.

Enel
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Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.74 Prozent höher bei 6’472.40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.516 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.369 Prozent auf 6’448.46 Punkte an der Kurstafel, nach 6’424.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’448.46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’479.52 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.286 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 6’289.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’055.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’396.73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.63 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1.90 Prozent auf 61.08 EUR), Infineon (+ 1.70 Prozent auf 58.14 EUR), Enel (+ 1.47 Prozent auf 9.48 EUR), BASF (+ 1.46 Prozent auf 52.26 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.39 Prozent auf 46.23 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-0.91 Prozent auf 188.16 EUR), Rheinmetall (-0.26 Prozent auf 1’170.20 EUR), Deutsche Telekom (-0.07 Prozent auf 28.17 EUR), adidas (+ 0.13 Prozent auf 153.30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.16 Prozent auf 515.20 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’009’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 577.202 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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