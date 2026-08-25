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STOXX-Handel im Blick 25.08.2026 15:58:12

Börse Europa in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Börse Europa in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstag.

Siemens Energy
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.16 Prozent fester bei 6’458.55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.513 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.304 Prozent höher bei 6’467.56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’447.98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’455.80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’489.57 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6’280.94 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 6’136.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’443.96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.40 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.44 Prozent auf 153.86 EUR), Siemens (+ 1.94 Prozent auf 286.05 EUR), Airbus SE (+ 1.90 Prozent auf 206.70 EUR), Infineon (+ 1.79 Prozent auf 55.13 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.97 Prozent auf 6.88 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen BASF (-2.38 Prozent auf 51.18 EUR), adidas (-1.29 Prozent auf 153.25 EUR), Eni (-1.08 Prozent auf 23.39 EUR), BMW (-0.93 Prozent auf 57.78 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.89 Prozent auf 73.16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2’637’291 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 580.439 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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