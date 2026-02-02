Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|
02.02.2026 09:29:03
Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.74 Prozent leichter bei 5’903.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.783 Prozent auf 5’901.25 Punkte an der Kurstafel, nach 5’947.81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’904.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’890.32 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’850.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 5’662.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 5’286.87 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0.914 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’053.68 Punkten. Bei 5’780.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.77 Prozent auf 28.67 EUR), adidas (+ 1.17 Prozent auf 150.90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.13 Prozent auf 518.20 EUR), Allianz (+ 0.81 Prozent auf 374.80 EUR) und BMW (+ 0.43 Prozent auf 87.80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2.94 Prozent auf 140.30 EUR), Deutsche Bank (-2.40 Prozent auf 32.50 EUR), Eni (-2.30 Prozent auf 16.81 EUR), Infineon (-2.30 Prozent auf 40.66 EUR) und Airbus SE (-1.48 Prozent auf 190.60 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 791’787 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471.168 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
