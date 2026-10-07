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Index-Performance 07.10.2026 17:58:12

Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Der Euro STOXX 50 notierte heute im negativen Bereich.

ASML NV
1479.95 CHF -1.54%
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Der Euro STOXX 50 verlor im STOXX-Handel zum Handelsende 1.55 Prozent auf 6’174.90 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.348 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.262 Prozent schwächer bei 6’255.80 Punkten, nach 6’272.23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’151.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’255.80 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1.27 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’403.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’319.86 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 5’613.62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.55 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2.20 Prozent auf 26.99 EUR), adidas (+ 1.10 Prozent auf 146.75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.90 Prozent auf 516.60 EUR), BASF (+ 0.20 Prozent auf 51.18 EUR) und Airbus SE (-0.27 Prozent auf 187.40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-5.77 Prozent auf 60.95 EUR), Deutsche Bank (-4.94 Prozent auf 29.86 EUR), UniCredit (-3.95 Prozent auf 77.51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.71 Prozent auf 6.26 EUR) und Rheinmetall (-2.81 Prozent auf 926.20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6’926’492 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 638.329 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.14 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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