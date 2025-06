Börse Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.37 Prozent auf 5’395.39 Punkte zu. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4.412 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 5’385.42 Punkte an der Kurstafel, nach 5’375.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’403.22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’385.42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’285.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’387.31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, wies der Euro STOXX 50 4’953.37 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.71 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’540.22 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3.03 Prozent auf 35.40 EUR), Airbus SE (+ 2.88 Prozent auf 171.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.84 Prozent auf 40.31 EUR), Eni (+ 1.32 Prozent auf 13.32 EUR) und Siemens (+ 1.17 Prozent auf 216.55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Stellantis (-0.77 Prozent auf 8.67 EUR), Enel (-0.26 Prozent auf 8.06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.15 Prozent auf 51.71 EUR), SAP SE (-0.06 Prozent auf 269.40 EUR) und adidas (+ 0.00 Prozent auf 216.30 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 570’580 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308.328 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

