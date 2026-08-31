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STOXX-Handel im Blick 31.08.2026 17:58:02

Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Der Euro STOXX 50 fiel am Montag.

Siemens Energy
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Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.91 Prozent schwächer bei 6’426.42 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.129 Prozent auf 6’477.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’485.67 Punkten am Vortag.

Bei 6’481.60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’424.85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 6’358.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’050.54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 5’351.73 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.85 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 2.08 Prozent auf 23.26 EUR), BASF (+ 0.88 Prozent auf 52.98 EUR), Bayer (+ 0.76 Prozent auf 49.04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.59 Prozent auf 47.22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.34 Prozent auf 77.68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-5.02 Prozent auf 142.18 EUR), Rheinmetall (-3.79 Prozent auf 1’110.80 EUR), Airbus SE (-2.92 Prozent auf 197.22 EUR), adidas (-1.82 Prozent auf 151.40 EUR) und Siemens (-1.47 Prozent auf 285.60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 9’092’604 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 575.969 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7.01 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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