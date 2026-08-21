Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.22 Prozent fester bei 6’436.45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.498 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.070 Prozent stärker bei 6’426.58 Punkten, nach 6’422.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’437.69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’426.58 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.71 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.07.2026, den Wert von 6’285.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’960.32 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’462.16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.02 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 1.66 Prozent auf 56.33 EUR), adidas (+ 0.86 Prozent auf 152.30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.78 Prozent auf 75.02 EUR), Siemens Energy (+ 0.60 Prozent auf 153.50 EUR) und BMW (+ 0.55 Prozent auf 58.24 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-1.62 Prozent auf 1’143.40 EUR), Bayer (-0.97 Prozent auf 48.14 EUR), SAP SE (-0.67 Prozent auf 184.40 EUR), Airbus SE (-0.56 Prozent auf 203.75 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.48 Prozent auf 6.79 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 209’792 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 581.056 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch