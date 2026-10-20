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Index-Bewegung 20.10.2026 12:26:17

Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

TotalEnergies
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Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.89 Prozent auf 6’090.01 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.343 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.388 Prozent auf 6’120.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’144.81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’121.99 Punkte, das Tagestief hingegen 6’077.74 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’236.20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 6’227.40 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 5’680.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 1.16 Prozent auf 9.12 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 201.35 EUR), Bayer (+ 0.53 Prozent auf 43.63 EUR), Eni (+ 0.50 Prozent auf 26.38 EUR) und adidas (+ 0.47 Prozent auf 158.65 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-3.46 Prozent auf 257.00 EUR), Infineon (-2.76 Prozent auf 51.07 EUR), Siemens Energy (-2.43 Prozent auf 129.90 EUR), Deutsche Bank (-1.98 Prozent auf 27.96 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1.66 Prozent auf 5.91 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’088’802 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 569.339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7.28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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