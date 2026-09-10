Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot

Um 12:08 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.07 Prozent tiefer bei 6’307.11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.457 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.068 Prozent auf 6’315.87 Punkte an der Kurstafel, nach 6’311.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’329.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’293.80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.22 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 6’009.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’361.47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.81 Prozent zu Buche. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 503.20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.82 Prozent auf 6.68 EUR), Deutsche Börse (+ 0.77 Prozent auf 275.80 EUR), Airbus SE (+ 0.72 Prozent auf 197.68 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.70 Prozent auf 35.29 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-2.66 Prozent auf 142.55 EUR), SAP SE (-2.24 Prozent auf 178.76 EUR), Bayer (-0.59 Prozent auf 48.97 EUR), Siemens Energy (-0.34 Prozent auf 144.64 EUR) und Siemens (-0.32 Prozent auf 263.55 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’328’350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 585.065 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 6.78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch