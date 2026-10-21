Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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21.10.2026 09:16:00
Börse: Dax und Wall Street legen zu, SpaceX mit Milliardengewinn, Adidas im Fokus, Ottobock im Abwind
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Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
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21.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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21.10.26
|adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen (finanzen.ch)
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21.10.26
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochmittag nordwärts (finanzen.ch)
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21.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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21.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
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21.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.ch)
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21.10.26
|adidas-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
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|adidas Neutral
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
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|20.10.26
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|21.10.26
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|21.10.26
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|RBC Capital Markets
|21.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.10.26
|adidas Neutral
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|14.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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Tesla am 21.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.