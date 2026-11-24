|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 08:55:00
Börse: Dax und Nasdaq deutlich im Minus, Anthropic-Aktie unter Ausgabepreis
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Infineon am 24.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI in Rot -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.