HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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25.09.2026 09:22:00
Börse: Dax steigt, Hellofresh-Aktie verliert kräftig
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu HelloFresh
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10:00
|MÄRKTE EUROPA/Fester - Hellofresh brechen nach Gewinnwarnung ein (Dow Jones)
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09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
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24.09.26
|EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
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24.09.26
|EQS-Adhoc: HelloFresh SE expects revenue for Q3 2026 below market expectations and adjusts outlook for the financial year 2026 (EQS Group)
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24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
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24.09.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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24.09.26
|XETRA-Handel So performt der SDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.