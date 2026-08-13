RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 10:21:00
Börse: Dax schliesst mit leichten Verlusten, Wall Street im Plus, Techwerte im Aufwind, Rheinmetall und Birkenstock mit Gewinnen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG
|
13.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.08.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag tiefrot (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.08.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX mittags wenig verändert (finanzen.ch)
|
13.08.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS verzeichnet am Donnerstagvormittag herbe Einbussen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
RWE am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.