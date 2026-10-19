AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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19.10.2026 09:14:00
Börse: Dax mit Verlusten, Vonovia und DHL im Fokus, Gaspreis auf 4-Jahres-Hoch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu AUMOVIO
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15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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16.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
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16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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09.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
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09.10.26
|MDAX-Papier AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
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08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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08.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
Analysen zu AUMOVIO
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
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|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
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|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
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|UBS AG
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|11.11.25
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|07.11.25
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|15.10.25
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|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
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|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.